«العدل»: 6992 مأذوناً وثقوا أكثر من 148 ألف عقد زواج العام الماضي

تواصل – الرياض:

كشفت وزارة العدل أن منطقة الرياض سجلت أعلى عدد للمأذونين بواقع 1914 مأذوناً، يليها منطقة مكة بواقع 1441 مأذوناً، بينما بلغت عقود الأنكحة 148،816 عقداً على مستوى المملكة، خلال العام المنصرم 1438هـ، بواقع 408 عقود يومياً.

وقالت الوزارة: ‘‘إن عقود الأنكحة أصدرها 6992 مأذوناً، وبلغ عدد مأذوني الأنكحة المرخص لهم العمل خلال العام ذاته 397 مأذوناً جديداً منحوا تراخيصَ لمزاولة أعمال المأذونين‘‘ بحسب ‘‘الرياض‘‘.

وبينت الوزارة، أن محاكم منطقة عسير سجلت ثالث أكبر عدد لموثقي عقود النكاح بواقع 1106 مأذونين، يأتي بعدها محاكم المنطقة الشرقية كرابع منطقة بواقع 490 مأذوناً، ويأتي أقل عدد لمأذوني عقود النكاح في منطقة الحدود الشمالية بواقع 53 مأذوناً.

وأوضحت الوزارة، أن شروط الحصول على رخصة المأذونين يستلزم حمل المتقدم لدرجة البكالوريوس في التخصصات الشرعية، وأن يكون حسن السيرة والسلوك، مع إحضار تزكيتين من ذوي الهيئات والمناصب والشهادات العليا الشرعية، وألا يقل عمر المتقدم عن 25 عاماً.