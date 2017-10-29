بعد عودته إلى بلاده.. قصة هندي كوّن ثروة بـ«المليارات» في المملكة

تواصل – وكالات:

لا حديث لمواطني ولاية “هيماشال براديش” الهندية الآن إلا عن “باراكاش رانا”، رجل الأعمال الهندي، القادم إلى الولاية من المملكة العربية السعودية، محملاً بثروة بلغت أكثر من 3 مليارات روبية هندية، علاوة على وثائق تأمينية تتجاوز قيمتها 20 مليون روبية.

وكشف موقع “دايلي بوست” الهندي، تفاصيل قصة “باراكاش” الذي وصل إلى المملكة قبل 32 سنة وتحديداً في عام 1985، وتنقل بين عدة وظائف، إلى أن شارك في تأسيس عدة شركات بمجالات النقل والبناء وتجارة الماس والمعدات الهندسية”.

ويمتلك “باراكاش” ثروة تقدر بأكثر من 3 مليارات روبية، في صورة أملاك وعقارات، كما أن لديه 47 حساباً بنكيّاً و13 وثيقة تأمينية تصل قيمتها لأكثر من 20 مليون روبية، وأكد “باراكاش” أنه في حال فوزه في الانتخابات التشريعية، فسوف يقوم بالتبرع براتبه الشهري لخدمة سكان منطقته.

ونشر الموقع الهندي صوراً للمنزل الفخم الذي يمتلكه “باراكاش” في ولاية “هيماشال براديش”، وقالت إنه مزود بمهبط خاص للطائرات الهليكوبتر التي يحب رجل الأعمال استخدامها.

وكشف باراكاش عن سبب ترشحه للانتخابات، قائلاً: “لقد كان والدي يحلم بأن يتمكن من خدمة الناس. وأنا هنا لأحقق ذلك الحلم، لقد حرصت دائماً على التبرع بـ10% من الأرباح التي أحققها لخدمة سكان المنطقة”.