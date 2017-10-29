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يناقش 5 محاور رئيسية.. الرياض تستضيف أول مؤتمر سعودي للتأمين الصحي

يناقش 5 محاور رئيسية.. الرياض تستضيف أول مؤتمر سعودي للتأمين الصحي
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تواصل – فريق التحرير:

تستضيف العاصمة الرياض مؤتمر التأمين الصحي في دورته الأولى الذي يُنَظّمه مجلس الضمان الصحي التعاوني، بموافقة المقام السامي، وتحت رعاية وزير الصحة رئيس المجلس الدكتور توفيق الربيعة، على مدى يومين متتالين خلال الفترة 12 – 13 جمادى الآخرة 1439 الْمُوَافِق 28 فبراير – 1 مارس 2018 تحت عنوان: (التأمين ومستقبل الصحة).

وقال رئيس اللجنة العليا للمؤتمر الأمين العام لمجلس الضمان الصحي التعاوني، محمد بن سليمان الحسين، إن المؤتمر في نسخته الأولى يَأْتِي كانطلاقة تأسيسية لعقد مؤتمرات دورية كل عامين بهدف رفع مستوى صناعة سوق التأمين الصحي، وتطوير أداء القوى العاملة في القطاع، واستعراض آخر مستجدات التأمين الصحي، إِضَافَة إلى مناقشة سبل الاستفادة من التقدم الهائل في مستويات معايير الجودة، وأمن وخصوصية البيانات. بالتزامن مع النمو السريع لقطاع التأمين وَفْقَ مؤشرات الأداء في السوق المحلي.

وأَوْضَحَ الحسين أن المؤتمر يسلط الضوء على خمسة محاور رئيسة هي: دور التأمين الصحي لتحقيق رؤية 2030؛ التأمين الصحي على المواطنين، وتأثير ذلك على مستقبل تقديم الخدمات الصحية، والتحول الرقمي في التأمين الصحي ومؤشرات الجودة لمقدمي الخدمة وشركات التأمين، ومعايير التأمين الصحي والمعاملات التأمينية، وأَخِيرَاً حوكمة التأمين الصحي.

ولفت الحسين إلى أن المؤتمر يعد فرصة ذهبية لتبادل الخبرات بين المشاركين والحضور من المتخصصين والمهتمين، مبيناً أن المؤتمر يتوقع أن يشهد حضوراً كبيراً من قبل شركات التأمين، وشركات إدارة المطالبات؛ إلى جانب مقدمي الخدمات الصحية في القِطَاعَين الخاص والعام، وأصحاب العمل “حملة الوثائق”، وكذلك المؤمن لهم، والمستثمرين المحليين والدوليين، والمهتمين في قطاع التأمين الصحي أكاديمياً ومهنياً مَحَلِّيّاً وإقليمياً.

كما نَوَّهَ رئيس اللجنة العليا للمؤتمر إلى أن المؤتمر سيصاحبه معرض متخصص بمنتجات وخدمات القطاع، دَاعِيَاً جميع الرَاغِبِين في حضور فعاليات المؤتمر إلى سرعة التسجيل عبر الموقع الإِلِكْتُرُونِيّ shic.org.sa.www.

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