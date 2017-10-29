وزير المالية: بعض الإصلاحات المجدولة يمكن التمهل في تنفيذها (فيديو)

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

حساب المواطن يوضح وضع «مستفيدي الضمان»

حساب المواطن يوضح وضع «مستفيدي الضمان»

وزير المالية يكشف السبب وراء تأخر صرف البدلات والحوافز

وزير المالية يكشف السبب وراء تأخر صرف البدلات والحوافز

حساب المواطن: لا نصدر أي خطابات لهيئات حكومية خاصة بصك الإعالة

حساب المواطن: لا نصدر أي خطابات لهيئات حكومية خاصة بصك الإعالة

6 آلاف ريال غرامة لبعض المخالفات المرورية.. قريباً

6 آلاف ريال غرامة لبعض المخالفات المرورية.. قريباً

وزير المالية: بعض الإصلاحات المجدولة يمكن التمهل في تنفيذها (فيديو)

0

تواصل – فريق التحرير:

قال وزير المالية الدكتور محمد الجدعان: ‘‘إن الحكومة والقطاع الخاص وبعض المؤسسات، أجروا تقييماً للوضع المالي، وتبين وجود تحسن في بعض الجوانب كانخفاض العجز، وتعديل ميزان المدفوعات، ورفع كفاءة الإنفاق‘‘، مؤكداً أن هذا التحسن دفع الاقتصاديين والمختصين إلى الاعتقاد بأن بعض الإصلاحات الاقتصادية المجدولة يمكن التمهل في تنفيذها.

وأكد الجدعان في تصريَحات لـ‘‘العربية‘‘ أنه ليس من الضروري تحقيق التوازن المالي في عام 2020؛ فالهدف هو تحقيق التنمية الاقتصادية من خلال توازن على المدى المتوسط وليس بالضرورة أن يكون في 2020.

ولفت إلى أن الإعلانات التي ستطلقها الحكومة خلال الفترة القادمة، وحتى ما قبل إعلان الميزانية الجديدة، سيلاحَظ أنها تتضمن تقسيماً لبعض الإصلاحات في أسعار الطاقة وغيرها؛ حيث ستمدد فترات تنفيذ تلك الإصلاحات إلى سنة أو سنتين قادمتين بدلاً من إقرارها دفعة واحدة.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

صحيفة بريطانية: المملكة تتجه لزيادة الإنفاق وإنعاش الاقتصاد العام المقبل

صحيفة بريطانية: المملكة تتجه لزيادة الإنفاق وإنعاش الاقتصاد العام المقبل

الإعلام الهندي ينتقد حكومة بلاده ويشيد بالمملكة لعدم فرض ضرائب

الإعلام الهندي ينتقد حكومة بلاده ويشيد بالمملكة لعدم فرض ضرائب

«الجدعان»: النمو الاقتصادي في المملكة يفوق توقعات «النقد الدولي»

«الجدعان»: النمو الاقتصادي في المملكة يفوق توقعات «النقد الدولي»

تفاصيل وأهداف برنامج «حساب المواطن» المقرر إطلاقه فبراير المقبل

تفاصيل وأهداف برنامج «حساب المواطن» المقرر إطلاقه فبراير المقبل

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد
هل اتخذت قرارك؟
مقالات

هل اتخذت قرارك؟

المزيد
معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>