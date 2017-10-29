«مدني الجوف» يحذر من استمرار العواصف الرملية على بعض المناطق

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

حساب المواطن يوضح وضع «مستفيدي الضمان»

حساب المواطن يوضح وضع «مستفيدي الضمان»

وزير المالية يكشف السبب وراء تأخر صرف البدلات والحوافز

وزير المالية يكشف السبب وراء تأخر صرف البدلات والحوافز

حساب المواطن: لا نصدر أي خطابات لهيئات حكومية خاصة بصك الإعالة

حساب المواطن: لا نصدر أي خطابات لهيئات حكومية خاصة بصك الإعالة

6 آلاف ريال غرامة لبعض المخالفات المرورية.. قريباً

6 آلاف ريال غرامة لبعض المخالفات المرورية.. قريباً

«مدني الجوف» يحذر من استمرار العواصف الرملية على بعض المناطق

«مدني الجوف» يحذر من استمرار العواصف الرملية على بعض المناطق
0

تواصل – أحمد الرمال:

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، من استمرار العواصف الرملية مما يتسبب في انعدام الرؤية على العيساوية ودومة الجندل وسكاكا والأجزاء المجاورة.

ونبه المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، إلى ورود تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار هبوب عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية من الساعة (١٦:٣٠) إلى الساعة (١٩:٣٠) من مساء اليوم الأحد، على العيساوية تشمل دومة الجندل – سكاكا والأجزاء المجاورة.

وأوضح الرويلي، أن تنبيه الأرصاد تتضمن استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الرملية تصل إلى أقل من (٥٠٠ متر).

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

حتى الرابعة فجرا.. «مدني الجوف» يحذر من تداعيات موجة الغبار وانعدام الرؤية

حتى الرابعة فجرا.. «مدني الجوف» يحذر من تداعيات موجة الغبار وانعدام الرؤية

إصابة شابين بطلقات نارية في مضاربة جماعية بالقريات

إصابة شابين بطلقات نارية في مضاربة جماعية بالقريات

مصدر عسكري يمني: التحام جبهتي صعدة والجوف قريبًا

مصدر عسكري يمني: التحام جبهتي صعدة والجوف قريبًا

الجوف.. إزالة 56 حالة تعدي على أراضٍ حكومية وبيضاء

الجوف.. إزالة 56 حالة تعدي على أراضٍ حكومية وبيضاء

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد
هل اتخذت قرارك؟
مقالات

هل اتخذت قرارك؟

المزيد
معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>