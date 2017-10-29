«مدني الجوف» يحذر من استمرار العواصف الرملية على بعض المناطق

تواصل – أحمد الرمال:

حذرت مديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف، من استمرار العواصف الرملية مما يتسبب في انعدام الرؤية على العيساوية ودومة الجندل وسكاكا والأجزاء المجاورة.

ونبه المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، إلى ورود تحذير من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة باستمرار هبوب عواصف رملية تتسبب في انعدام الرؤية الأفقية من الساعة (١٦:٣٠) إلى الساعة (١٩:٣٠) من مساء اليوم الأحد، على العيساوية تشمل دومة الجندل – سكاكا والأجزاء المجاورة.

وأوضح الرويلي، أن تنبيه الأرصاد تتضمن استمرار انعدام الرؤية الأفقية بسبب العاصفة الرملية تصل إلى أقل من (٥٠٠ متر).