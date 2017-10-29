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جامعة أم القرى توضح شروط التعاقد مع الوافدين ونوعية الوظائف

جامعة أم القرى توضح شروط التعاقد مع الوافدين ونوعية الوظائف
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تواصل – مَكَّة الْمُكَرَّمَة:

أكدت جامعة أم القرى، أنها تتعاقد مع غير السعوديين على ثلاث رتب وظيفية فقط هي: أستاذ، وأستاذ مساعد، وأستاذ مشارك؛ وذلك لسد الفراغ والنقص، مُشِيرَة إلى أنها لا تتعاقد معهم على رتبتي معيد ومحاضر.

وأَفَادَ وكيل الجامعة للدراسات والبحث العلمي، الدكتور ثامر الحربي، بأن التعاقد مع غير السعوديين على رتب أكاديمية يتطلب مستوى عالياً، وعند الحاجة فقط؛ أَي فِي حَالِ عدم شغل السعوديين لها، أو عدم تناسب تخصصاتهم لشغلها، كذلك من الشروط كاشتراط أن تكون له أبحاث منشورة في آخر سنتين، وأن لا تزيد السن عن عمر معين للمتعاقد على هذه الوظيفة بِحَسَبِ ‘‘مكة‘‘.

وأَوْضَحَ الحربي، أن غالب التخصصات التي يشغلها غير السعوديين علمية وطبية، وذلك لسد الفراغ بالتعاقد الخارجي، وقبل تجديد العقد مع الوافدين يتم الإعلان عن الوظيفة؛ فإن تقدم لها مواطنون بالتخصص والمرتبة العلمية نفسهما يكون لهم الأولوية.

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