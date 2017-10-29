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التحالف العربي: الأمم المتحدة تستقي تقاريرها من منظمات تابعة للمخلوع «صالح»

التحالف العربي: الأمم المتحدة تستقي تقاريرها من منظمات تابعة للمخلوع «صالح»
العقيد الطيار الركن تركي بن صالح المالكي
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تواصل – فريق التحرير:

أكد المتحدث باسم التحالف العربي، العقيد الركن تركي بن صالح المالكي، أن التحالف أنشئ لمواجهة الحوثيين في اليمن، محملاً إيران المسؤولية عن زعزعة الأمن في المنطقة، ومنتقداً ما وصفها بالمعلومات المغلوطة التي تضمنها تقرير الأمم المتحدة الأخير، والتي تم استقاؤها من منظمات غير حكومية ممولة من الرئيس اليمني المخلوع علي عبدالله صالح.

وقال المتحدث باسم التحالف العربي، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع ممثلي ورؤساء أركان دول التحالف، إن التحالف عبر أكثر من مرة عن قلقه من بعض الأوضاع الداخلية باليمن، وأبلغ الأمم المتحدة بذلك، مؤكداً أنه لا يمكن لمكتب الأمم المتحدة العمل وسط ظروف اليمن الحالية، كاشفاً أن الحوثيين يحاصرون المدن وينهبون المساعدات الإنسانية.

وشدد “المالكي” على أن الخيار العسكري لم يكن الأول في التعامل مع أزمة اليمن، وأن دول التحالف مستمرة في العمل على إعادة إعمار اليمن، بالتوازي مع التدخل العسكري لمواجهة الانقلابيين.

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