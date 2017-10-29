بعد 10 أيام.. تفاصيل العثور على مفقود حائل متوفى في صحراء بقعاء (صور)

تواصل – فريق التحرير:

عثر الطيران الشراعي، التابع لجمعية عون للإنقاذ، على مفقود حائل شمال محافظة بقعاء متوفى من العطش، بعد قرابة 10 أَيَّام من فقدانه.

‏وأَوْضَحَ ‏الكابتن سالم غزاي الشمري، من فريق عون للبحث والإنقاذ بطائرته الشراعية، أنه عثر على المفقود عيد صالح المظيبري شمال بقعاء مُتَوَفّى بجانب سيارته، حيث أعلنت الجمعية بدء البحث بـ18 سيارة يساندهم الطيران الشراعي قبل نحو يومين، بعد وصول بلاغ متأخر من ذوي المفقود، الذين عجزوا عن العثور عليه مُنْذُ فقدانه قبل نحو 10 أيام.‏

وكان المظيبري قد خرج من منزله طلباً للرزق حطاباً في صحراء النفود الكبير، ويبلغ من العمر 50 عَامَاً، ويُعَانِي من مرض الضغط والسكر قبل أن تعثر عليه الجمعية مُتَوَفّى في صحراء النفود الكبير.

مِنْ جِهَتِها، أكدت شرطة حائل العثور على المواطن المختفي، وسط أنباء عن سلوكه طريقاً داخل النفود في محاولة للتخفي عن عيون رجال الأمن لممارسته “التحطيب الجائر”، وَفْقَاً لـ”العَرَبِيّة نت”.

وأَوْضَحَ المتحدث باسم شرطة حائل، الرائد سامي بن فهيد الشمري، أن “شرطة بقعاء تلقت بَلَاغَاً الاثْنَيْنِ الماضي ٣/ ٢/ ١٤٣٩هـ، عن تغيب مواطن، وبتكثيف البحث من الجهات الأمنية وطيران الأمن والدِّفَاع الْمَدَنِيّ وفريق عون التطوعي، عثر أعضاء الفريق على المُتَوَفَّى داخل النفود، الْجُمُعَة، فيما واصلت الجهات الأمنية الإِجْرَاءَات اللازمة”.