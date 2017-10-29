«iOS 11» يضع «أبل» في موقف محرج

تواصل – وكالات:

تعرضت شركة “أبل” الأمريكية لهجوم عنيف من قبل عدد واسع من مستخدمي نظام تشغيلها الأحدث “آي أو إس 11″؛ بِسَبَبِ عجزه عن القيام بعمليات حسابية بسيطة.

وأوضحت تلك التقارير أن النظام الأحدث فشل في عملية جمع بسيطة “1+2+3” عن طريق آلة الحاسبة الجديدة على هاتف “آيفون”.

وَأَكَّدَ عدد واسع من المستخدمين وقوع نفس الخطأ، وظهور أكثر من نَتِيجَة خاطئة، ما بين “24” أو “12”، بِحَسَبِ صَحِيفَة “تليجراف” البريطانية.

مِنْ جَانِبِهِا، أقرت الشركة بوجود تلك المشكلة في عدد من الأجهزة التابعة لها فِعْلِيّاً، والتي يكون معظمها في هواتف “آيفون 7″، ووعدت بحلها في تحديث جديد في أقرب فرصة.