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بعد موجة الغبار.. أمير الشمالية يوجه بعدم احتساب غياب الطلاب

بعد موجة الغبار.. أمير الشمالية يوجه بعدم احتساب غياب الطلاب
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تواصل – فريق التحرير:

‏‎شهدت منطقة الحدود الشمالية، اليوم الأحد، موجة غبار تسببت في انعدام الرؤية الأفقية، وتعليق الدراسة بجامعة الحدود الشمالية ومختلف مدارس التعليم العام والخاص.

ووجه أمير منطقة الحدود الشمالية صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز، جامعة الحدود الشمالية بعدم احتساب أي غياب على الطلاب الغائبين لهذا اليوم الأحد، واعتباره إجازة لجميع الطلاب؛ وذلك نظراً لموجة الغبار التي تشهدها المنطقة، وحرصاً على سلامة جميع الطلاب والطالبات.

في سياق متصل، دعمت الجهات الصحية بمستشفيات المنطقة بناء على توجيه أمير منطقة الحدود الشمالية، أقسام الطوارئ بعدد كبير من الأطباء وهيئة التمريض وذلك لمواجهة تزايد أعداد المراجعين إزاء موجات الغبار العنيفة والتي تعد الأشد لهذا العام، حيث اكتظت أقسام الطوارئ بمرضى الجهاز التنفسي والحساسية ووزعت الكمامات الواقية.

إلى ذلك، أثرت موجات الغبار على حركة الطيران في مطار عرعر، وتم تأجيل الرحلات المغادرة لانعدام الرؤية الأفقية بصورة كبيرة.

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