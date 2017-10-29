شرطة مكة تكشف حقيقة مقطع الاعتداء على شاب وأمه بجدة

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كَشَفَت شرطة منطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة حقيقة مقطع الفيديو الذي يظهر فيه أربعة أشْخَاص يعتدون على شاب وامْرَأَة عند مدخل أحد المراكز التِجَارِيّة بمحافظة جدة.

وأَوْضَحَ الناطق الإِعْلَامي بشرطة المنطقة مَكَّة الْمُكَرَّمَة، العقيد دكتور عاطي بن عطية القرشي، أنه “إشارة إِلَى ما تم تداوله من خلال وسائل التواصل الاجْتِمَاعِيّ حول مقطع فيديو يظهر فيه قيام أربعة أشْخَاص يعتدون على شاب وامْرَأَة عند مدخل أحد المراكز التِجَارِيّة بمحافظة جدة، توضح شرطة المنطقة أنه بتاريخ 1439/2/8 تلقى مركز شرطة السامر بمحافظة جدة، بلاغ مواطن في العقد الثَّانِي من العمر يدعي أنه أثناء سيره بالطريق العام، قَامَ أحد سائقي المركبات وبرفقته ثلاثة أشْخَاص بمضايقته، وعند توقفه أمام أحد المراكز التِجَارِيّة قاموا بالاعتداء عليه بالضرب وعلى والدته التي تدخلت لفض النزاع نَتَج عن ذلك إصابات طفيفة بهما”.

وأَضَافَ القرشي أنه “جرى سماع أقوالهما، وضبط أحد الأشْخَاص المدعى عليهم (قائد المركبة) وهو مواطن في العقد الثَّانِي من العمر وتحديد هوية المرافقين له المدعى عليهم؛ لضبطهم وسماع أقوالهم تَمْهِيدَاً لإحالتهم للنيابة العامة بحكم الاختصاص”.