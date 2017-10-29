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إغلاق مطعم شهير بأبها بعد ضبط 3 أطنان من اللحوم الفاسدة

إغلاق مطعم شهير بأبها بعد ضبط 3 أطنان من اللحوم الفاسدة
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تواصل – أبها:

أغلقت فرقة الرقابة الصحية التابعة لأمانة منطقة عسير، أحد المطابخ الشهيرة بحي النميص في أبها، بعد أن رصدت عدداً من المخالفات الصحية.

وأكد مدير عام الرخص والرقابة الشاملة، المهندس عبدالعزيز الرمثي، أن فرق الرقابة الصحية أغلقت مطعماً شهيراً بعد أن رصدت قرابة 3 أطنان من اللحوم الفاسدة ومجهولة المصدر، والتي ظهرت عليها علامات التعفن.

فيما أشار المهندس أحمد أبو عابد، مدير إدارة الرقابة الصحية، بأن الرقابة الصحية وإدارة الطوارئ قد وجدت عدداً من المخالفات، ومنها أن هذه اللحوم مجهولة المصدر، بالإضافة لمخالفة النقل والتخزين بالمطبخ، وافتقار الموقع لأدنى اشتراطات النظافة والتجهيزات، وكذلك الذبح في المسالخ الشعبية الذي يعد مخالفة صريحة، إضافة إلى عرض مواد تظهر عليها علامات الفساد – وفقاً لـ”عكاظ”-.

ونوه أبو عابد إلى أن هذه الحملات ستواصل أعمالها بشكل يومي ومكثف، لرصد كافة المخالفات، وتطبيق لائحة الغرامات والجزاءات بحق المخالفين، مشدداً بضرورة الإبلاغ عن أي مخالفة عبر الاتصال على 940.

 

 

 

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