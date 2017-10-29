«المشوح» يكشف أسباب توقيف برنامج «فطن».. ويوضح مصير العاملين

تواصل – الرياض:

أوضح الدكتور سعد بن عبد الله المشوح، مستشار وزير التعليم المشرف العام على برنامج فطن، أن برنامج فطن الوقائي بُني على أسس معرفية وعلمية رصينة تستهدف الريادة في البرامج الوقائية الفكرية والسلوكية الرامية إلى تعزيز المهارات الشخصية والاجتماعية الإيجابية والإسهام في بناء المواطن الصالح (الفَطِن).

وأشار إلى أن مراجعة أداء البرنامج خلال الفترة الماضية كشفت عدداً من الأمور التي استوجبت تعليق البرنامج إلى حين إعادة هيكلته ومراجعة الخطتين الاستراتيجية والتنفيذية له، وفق المحددات التي تسهم في تعزيز دور البرنامج وتحقيق القيمة المضافة المأمولة منه من خلال الأهداف الرئيسة التي وضعت له، على أن يتم إعادة البرنامج خلال الفصل الدراسي الثاني من العام الدراسي الجاري.

وأبان الدكتور سعد المشوح أن المعلمين والمعلمات وكذلك الإداريين والإداريات الذي عملوا على مستوى الوزارة وإدارات التعليم والمدارس في برنامج فطن، لا زالوا يمارسون أعمالهم ومهامهم الموكلة لهم بالرغم من توقف فطن لارتباطهم إلى جانبه بأدوار إشرافية أو تدريسية أو إرشادية، وفي حال عودة البرنامج فسيتم الإفادة منهم وكذلك غيرهم من منطلق خبرتهم ودرايتهم بأهداف البرنامج وأبعاده المختلفة.

وبيّن “المشوح” أن من أسباب مراجعة البرنامج العمل على تطوير أدواته ومساراته المختلفة والتي منها الجانب التدريبي ومراجعة الشراكات إضافة إلى إيجاد الآلية الإدارية والتنظيمية التي تسهم في تكامل البرنامج مع أنشطة وبرامج الوزارة المختلفة والحد من الازدواجية.

وأضاف “المشوح” أن وزارة التعليم أولت البرامج ذات الإطار الفكري والتوعوي عناية خاصة من حيث مراجعتها وحمايتها من الاستخدام غير المنضبط الذي قد يتيح الفرصة لاستخدامها باتجاه أغراض لم تؤسس من اجلها، والنأي بالتعليم ومنسوبيه عن كل ما يمكن أن يسهم في تشويه المفاهيم وتوجيه الناشئة إلى تبني أفكار مغلوطة ودخيلة على مجتمعاتنا.