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«شرطة المدينة» توقع بعصابة سرقت بقالة بعد 12 ساعة من ارتكاب الجريمة (فيديو)

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تواصل – فريق التحرير:

تمكنت شرطة محافظة العيص بمنطقة المدينة المنورة، من الإطاحة بالعصابة التي سرقت إحدى البقالات بالمحافظة بعد أن غافلت البائع وسرقت المال وهربت، في واقعة وثقتها كاميرات المراقبة.

ووفقاً للناطق الإعلامي لشرطة المنطقة، فقد تم تشكيل فريق للبحث والتحري حول الأشخاص الذين ظهروا في مقطع الفيديو المتداول، وتم ضبط الجناة خلال 12 ساعة، لافتاً إلى أنهم ثلاثة مواطنين تتراوح أعمارهم بين 17 و28 سنة.

وأوضح أن الجناة الثلاثة اعترفوا بجريمتهم، فيما تتواصل التحقيقات معهم لمعرفة إن كانوا قد تورطوا في قضايا أخرى من المقيدة ضد مجهول.

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