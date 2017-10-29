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مؤشر سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا عند مستوى 6956.47 نقطة

مؤشر سوق الأسهم يُغلق مرتفعًا عند مستوى 6956.47 نقطة
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 45.82 نقطة ليقفل عند مستوى 6956.47 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2,8 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 146 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 74 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 122 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات نماء للكيماويات، والدرع العربي، وميدغلف للتأمين، والصقر للتأمين،وسلامة الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات الحكير، واسمنت الشرقية، واسمنت حائل، واسمنت الجوف ، والزامل للصناعة فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 3.10%.

فيما كانت أسهم شركات الإنماء، ودار الأركان، وزين السعودية، وسابك ، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات سابك، والإنماء، ودار الأركان، والراجحي، كهرباء السعودية هي الأكثر نشاطًا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 1.56 نقطة ليقفل عند مستوى 3190.28 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 1.1 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 50 ألف سهم تقاسمتها 378 صفقة.

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