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العمل توقع مذكرة تعاون مع تكامل لتوفير حاضنات لرعاية أطفال العاملات

العمل توقع مذكرة تعاون مع تكامل لتوفير حاضنات لرعاية أطفال العاملات
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تواصل – فريق التحرير:

وقَّعت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية مذكرة تعاون مع شركة “تكامل لخدمات الأعمال القابضة”، في مقر الوزارة بالرياض اليوم ، وذلك لتوفير حاضنات داخل مقار العمل من خلال مراكز ضيافة الأطفال، وحاضنات من المنزل؛ لرعاية أطفال العاملات، وفق بيئة آمنة وصحية، سعيا من الوزارة والمؤسسات الشقيقة لتحقيق إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني 2020، التي تهدف إلى زيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.

ووقع الاتفاقية من جانب الوزارة، نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية الأستاذ أحمد بن صالح الحميدان، وعن شركة “تكامل” رئيسها التنفيذي الدكتور أحمد بن عبدالجبار يماني، بحضور مدير عام صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” الدكتور صالح بن عبدالرحمن العمرو.

وبموجب مذكرة التعاون، تتولى الوزارة مسؤولية توفير السياسات والتشريعات الداعمة لتنفيذ المشروع، ومنح الطرف الثاني الصلاحيات الآتية: إدارة وتشغيل مشروع الحاضنات للمراكز والحاضنات من المنزل، وإصدار التراخيص اللازمة لمراكز ضيافة الأطفال في مقر العمل وللحاضنات من المنزل، والحصول على المعلومات أو الربط الإلكتروني اللازم بما يخدم أغراض تنفيذ هذه المذكرة.

ونصّت مذكرة التعاون، على تولي “تكامل” مسؤولية إصدار التراخيص اللازمة لمراكز ضيافة الأطفال في مقر العمل (دور الحضانة)، وفق الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية لمراكز ضيافة الأطفال في مقر العمل، إضافة إلى إصدار التراخيص اللازمة للحاضنات من المنزل، وفق الاشتراطات والمعايير المنصوص عليها في اللائحة التنظيمية للحاضنات من المنزل.

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