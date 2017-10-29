مدني جازان يخمد حريقاً بمحل في صامطة (صور)

تواصل- واس:

أوضح المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة جازان المقدم يحيى بن عبدالله القحطاني، أن غرفة العمليات بالدفاع المدني بجازان تلقت اليوم بلاغاً عن حريق بأحد المحلات التجارية بمحافظة صامطة، حيث قامت فرق الدفاع المدني بمباشرة الحادث في حينه.

وأفاد المقدم القحطاني أنه بعد مباشرة الفرق للموقع؛ اتضح أن الحادث عبارة حريق في محل تنجيد وتظليل سيارات بمساحة ” 10 * 15″ متراً مربعاً، وتمت السيطرة على الحريق قبل أن يصل المحلات المجاورة، مشيراً إلى أنه لم ينتج عن الحادث أي إصابات ولله الحمد، وأن الحريق ناتج عن ماس كهربائي في إحدى الأفياش بالمحل.