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ديناصورات آكلة للحوم عاشت في أفريقيا قبل مائتي مليون عام

ديناصورات آكلة للحوم عاشت في أفريقيا قبل مائتي مليون عام
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تواصل – وكالات:

اكتشف العلماء دليلاً جديداً على وجود نوع من الديناصورات الضخمة آكلة اللحوم في القارة الأفريقية قبل نحو 200 مليون سنة.

وعثر العلماء على آثار لأقدام ثلاثية الأصابع لنوع من الديناصورات يسمى “ميجاثروبود” ثنائي الأرجل، ويعتبر أقدم من “تيرانوسوروس ريكس”، وذلك بالقرب من مجرى مائي أو ضفة نهر يعود لما قبل التاريخ، وموقعه الحالي في دولة ليسوتو.

وبحسب الخبراء، فإن المخلوق كان طوله حوالي تسعة أمتار، وحجمه أربعة أضعاف حجم الأسد، وهو أكبر الحيوانات آكلة اللحوم في جنوب أفريقيا اليوم.

ونقلت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية، عن فابيان نول، أحد أعضاء فريق البحث في جامعة مانشيستر، قوله إن: “الاكتشاف الأخير مثير للغاية ويسلط الضوء على نوع من الحيوانات آكلة اللحوم التي عاشت في جنوب القارة الأفريقية”.

وأشار “نول” إلى أن آثار الأقدام التي ظلت على الصخور على مدى ملايين السنين، كان طولها 57 سنتيمترا وعرضها 50 سنتيمتراً، وما يجعلها ذات أهمية خاصة هو عمرها، إذ إن تاريخها يعود إلى العصر الجوراسي المبكر.

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