تعرَّف على أفضل الأجهزة اللوحية في الأسواق لهذا العام (صور)

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يمثل قرار اختيار جهاز حاسب لوحي قراراً محيراً للمستهلك؛ وذلك بسبب بحث المستخدمين عن أفضل الأجهزة اللوحية التي تناسب أغراض وأسباب مختلفة.

ومع توفر العديد من الأجهزة في الأسواق من مختلف الشركات، فيسبب ذلك المزيد من الحيرة لدى المستخدم؛ نظراً لعدم معرفتهم بالمميزات التي توجد في كل جهاز.

وحول هذا الأمر، أوضح الخبير التقني عبد العزيز الحمادي، عبر حسابه على “تويتر”، ترتيب أفضل الأجهزة اللوحية لعام ٢٠١٧، والتي جاءت كالآتي:

1- iPad Pro – ٢٠١٧.

2- Microsoft Surface Pro – ٢٠١٧.

3- Google Pixel C.

4- Samsung Galaxy Tab S3.