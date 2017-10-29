طريقة غريبة لعلاج «آلام الظهر».. و«النمر» يوضح خطورتها (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

انتشر مؤخراً على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو لشخص يعالج آخر من آلام الظهر، وزعمت الحسابات التي تداولت المقطع أنها طريقة فعالة لعلاج آلام الرقبة والعمود الفقري وعرق النِّسا (الديسك).

ويظهر في الفيديو المعالج وهو يمسك بالمريض بعد أن أوثق قدميه بحبال في سقف الغرفة، لتكون قدمه معلقة بالأعلى ورأسه في الأسفل، ثم يقوم بشد ظهره بقوة.

بدوره، حذَّر الدكتور خالد النمر، أستاذ واستشاري أمراض القلب وقسطرة الشرايين، عبر حسابه على “تويتر” من هذه الطريقة لعلاج آلام الظهر، مؤكداً أنها قد تسبب الموت المفاجئ، مطالباً بالإبلاغ عن الأشخاص الذين يقومون بهذه الطرق.

وعدَّد “النمر” في تغريدته أضرار هذه الطريقة، والتي جاءت كالآتي:

1- الشلل.

2- جلطة الحبل الشوكي.

3- الموت المفاجئ.