«هيئة الاتصالات»: 60% من الطبقتين الغنية والمتوسطة بالمملكة «متسوقو إنترنت» 

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

حساب المواطن يوضح وضع «مستفيدي الضمان»

حساب المواطن يوضح وضع «مستفيدي الضمان»

وزير المالية يكشف السبب وراء تأخر صرف البدلات والحوافز

وزير المالية يكشف السبب وراء تأخر صرف البدلات والحوافز

حساب المواطن: لا نصدر أي خطابات لهيئات حكومية خاصة بصك الإعالة

حساب المواطن: لا نصدر أي خطابات لهيئات حكومية خاصة بصك الإعالة

6 آلاف ريال غرامة لبعض المخالفات المرورية.. قريباً

6 آلاف ريال غرامة لبعض المخالفات المرورية.. قريباً

«هيئة الاتصالات»: 60% من الطبقتين الغنية والمتوسطة بالمملكة «متسوقو إنترنت» 

«هيئة الاتصالات»: 60% من الطبقتين الغنية والمتوسطة بالمملكة «متسوقو إنترنت» 
0

تواصل – الراض:

كشف مسح أجرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الربع الثاني من عام 2017 أن حوالي 60 % من الطبقتين المتوسطة والغنية في المملكة هم من المتسوقين عبر الإنترنت.

وأوضح المسح أن غالبية هؤلاء يشترون الخدمات المرتبطة بالسفر والمحتوى الرقمي عبر الإنترنت من منصات التجارة الإلكترونية المحلية والدولية، ويبلغ متوسط إنفاقهم السنوي وفقاً للمسح 3900 ريال سعودي تقريباً.

تأتي هذه الإحصاءات في الوقت الذي تستعد فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعقد «ملتقى الاتصالات وتقنية المعلومات 2017»، وذلك يوم 14 نوفمبر المقبل، حيث يركز الملتقى هذا العام على التجارة الإلكترونية في السعودية، فيما يفتتح الملتقى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس.

ويجمع الملتقى عدداً من خبراء التجارة الإلكترونية، وقادة الفكر، وأصحاب المصلحة المختلفين في منظومة التجارة الإلكترونية بما في ذلك الشركات المتخصصة في التجارة الإلكترونية، والجهات الحكومية، ومقدمو الخدمات اللوجستية، والمدفوعات، وخدمات الاتصالات والمعلومات. وتعزز هذه الفعالية الوعي بفوائدها في المملكة والآثار المترتبة عليها اقتصادياً واجتماعياً.

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

خفض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية بين شركات الاتصالات

خفض الأسعار التحاسبية للمكالمات الانتهائية بين شركات الاتصالات

«الاتصالات والمعلومات» بالرياض تعلن بدء القبول لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس

«الاتصالات والمعلومات» بالرياض تعلن بدء القبول لبرنامجي الدبلوم والبكالوريوس

أمام الأمم المتحدة.. المملكة: الحجاج أجروا 700 مليون مكالمة في 7 أيام

أمام الأمم المتحدة.. المملكة: الحجاج أجروا 700 مليون مكالمة في 7 أيام

«الاتصالات» تجدد دعوتها بطلب المرئيات حول خدمة التحكم الأبوي للإنترنت

«الاتصالات» تجدد دعوتها بطلب المرئيات حول خدمة التحكم الأبوي للإنترنت

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد
هل اتخذت قرارك؟
مقالات

هل اتخذت قرارك؟

المزيد
معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>