«هيئة الاتصالات»: 60% من الطبقتين الغنية والمتوسطة بالمملكة «متسوقو إنترنت» 

تواصل – الراض:

كشف مسح أجرته هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات في الربع الثاني من عام 2017 أن حوالي 60 % من الطبقتين المتوسطة والغنية في المملكة هم من المتسوقين عبر الإنترنت.

وأوضح المسح أن غالبية هؤلاء يشترون الخدمات المرتبطة بالسفر والمحتوى الرقمي عبر الإنترنت من منصات التجارة الإلكترونية المحلية والدولية، ويبلغ متوسط إنفاقهم السنوي وفقاً للمسح 3900 ريال سعودي تقريباً.

تأتي هذه الإحصاءات في الوقت الذي تستعد فيه هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات لعقد «ملتقى الاتصالات وتقنية المعلومات 2017»، وذلك يوم 14 نوفمبر المقبل، حيث يركز الملتقى هذا العام على التجارة الإلكترونية في السعودية، فيما يفتتح الملتقى محافظ هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات الدكتور عبدالعزيز بن سالم الرويس.

ويجمع الملتقى عدداً من خبراء التجارة الإلكترونية، وقادة الفكر، وأصحاب المصلحة المختلفين في منظومة التجارة الإلكترونية بما في ذلك الشركات المتخصصة في التجارة الإلكترونية، والجهات الحكومية، ومقدمو الخدمات اللوجستية، والمدفوعات، وخدمات الاتصالات والمعلومات. وتعزز هذه الفعالية الوعي بفوائدها في المملكة والآثار المترتبة عليها اقتصادياً واجتماعياً.