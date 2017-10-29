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دعوات لمقاطعة الطلاب المسلمين لوجبات المدارس في «لانكشير» البريطانية

دعوات لمقاطعة الطلاب المسلمين لوجبات المدارس في «لانكشير» البريطانية
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تواصل – سامر محمد:

يدعو القادة المسلمون في مقاطعة “لانكشير” البريطانية التلاميذ لمقاطعة وجبات المدارس، بعدما أصبحت “لانكشير” أول سلطة محلية ترفض تقديم اللحوم الحلال غير المصعوقة للمؤسسات التي تدار من قبل مجلس المقاطعة.

وأشارت صَحِيفَة “برايتبرت” الأمريكية في نسختها البريطانية إلى أن مدارس تَابِعَة لـ”كنيسة إنجلترا”، و”الرومان الكاثوليك”، تقدم حَالِيَّاً وجبات حلال بها لحوم لحيوانات مذبوحة وغير مصعوقة.

ووَفْقَاً لصَحِيفَة “التليجراف” البريطانية، فإن مجلس “لانكشير” قلق من التأثير المالي المحتمل لمقاطعة المسلمين للوجبات، فَضْلاً عن التغطية الإعلامية السلبية لتحرك المجلس.

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