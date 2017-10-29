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الخدمة المدنية تبدأ استقبال 1384 مرشحًا للوظائف الإدارية

الخدمة المدنية تبدأ استقبال 1384 مرشحًا للوظائف الإدارية
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تواصل – فريق التحرير:

بدأت وزارة الخدمة المدنية، صباح اليوم الأحد، مهامها في استقبال (1384) مواطناً من المتقدمين على الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال، بعد أن تم ترشيحهم من خلال إعلان الوزارة الذي نشرته على موقع بوابتها الإلكترونية الخميس الماضي، وذلك لاستكمال إجراءاتهم ترشيحهم وتوجيههم للجهات الحكومية لمباشرة مهام وظائفهم وذلك حتى يوم الخميس الموافق 20- 02- 1439هـ، من خلال مراجعتهم لأي من فروع الوزارة أو مكاتبها بمختلف مناطق ومحافظات المملكة.

وفي الشأن ذاته تنتهي الوزارة، بنهاية دوام يوم غدٍ الاثنين، من استقبال (270) من المتقدمات على الوظائف الإدارية (نساء) في فروع أو مكاتب الوزارة بمختلف المناطق من إنهاء إجراءات المطابقة النهائية بهدف مطابقة ما تم تسجيله على نظام جداره من بيانات مع ما لديهن من وثائق أصلية، مؤكدة أن الدعوة للمطابقة لا تعني الترشيح وإنما لمراجعة صحة البيانات، وأن أسماء المرشحات النهائية سوف تعلن على موقع وزارة الخدمة المدنية الإلكتروني في القريب العاجل.

الجدير بالذكر أن الوزارة طرحت إعلان الوظائف الإدارية المشمولة بسلم رواتب الموظفين العام للرجال والنساء وضوابط شغلها في التاسع عشر من شهر المحرم الماضي، عبر بوابتها الإلكترونية.

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