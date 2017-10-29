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جَمَل سائب يتسبب في وفاة شابين بالقصيم

جَمَل سائب يتسبب في وفاة شابين بالقصيم
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تواصل- فريق تحرير

تسبب جَمل سائب بوفاة شابين في العقد الأول من العمر في منطقة القصيم على طريق الدوحة قصر بن عقيل.

وصرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم محمد بن عبدالله الجعيثن، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم تلقت بلاغاً، مساء أمس السبت، يفيد بوجود حادث لسيارة من نوع فورد، ارتطمت بحيوان سائب -جمل- وذلك غرب منطقة القصيم بالقرب من بلدة الدوحة غرب مركز قصر بن عقيل.

وأضاف متحدث الهلال الأحمر أنه وعلى الفور وبمتابعة القائد الميداني تم توجيه فرقتي إسعاف من مركز إسعاف الرس ومركز إسعاف البتراء، وعند الوصول للموقع تبين وفاة شخصين -رحمهم الله- وتم نقلهما عن طريق النقل غير الإسعافي بمركز إسعاف البتراء إلى مستشفى النبهانية العام.

 

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    حسبي الله و نعم الوكيل.
    و الله إنه مشكلة ينبغي اتخاذ قرار صارم بتطبيق ما ناديت به قبل أكثر من عشر سنوات،
    و هو تركيب أحزمة عاكسة دائرية على جنب البعير و خصره.
    كنت تقدمت لهذا الاقتراح إلى وزبر الداخليه سمو الأمير الملكي نايق -رحمه الله- وفد اتصل بي ضابط برتبة لواء،يشكرني على الفكرة، و يتعذر من تطبيقعا، فقلت له: أعطوا الفكرة أحد الشركات،تدرس جدواها،فإذا نزل الممتج يطرح في الأسواق بأسعار مخغظة،و يلزم أصحاب الإبل به.
    و قد طبقت لكن على مستوى الأفراد في المزايين رأيتعا على بعض الإبل.

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