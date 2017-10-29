جَمَل سائب يتسبب في وفاة شابين بالقصيم

تواصل- فريق تحرير

تسبب جَمل سائب بوفاة شابين في العقد الأول من العمر في منطقة القصيم على طريق الدوحة قصر بن عقيل.

وصرح المتحدث الرسمي بهيئة الهلال الأحمر بالقصيم محمد بن عبدالله الجعيثن، بأن غرفة عمليات الهلال الأحمر بمنطقة القصيم تلقت بلاغاً، مساء أمس السبت، يفيد بوجود حادث لسيارة من نوع فورد، ارتطمت بحيوان سائب -جمل- وذلك غرب منطقة القصيم بالقرب من بلدة الدوحة غرب مركز قصر بن عقيل.

وأضاف متحدث الهلال الأحمر أنه وعلى الفور وبمتابعة القائد الميداني تم توجيه فرقتي إسعاف من مركز إسعاف الرس ومركز إسعاف البتراء، وعند الوصول للموقع تبين وفاة شخصين -رحمهم الله- وتم نقلهما عن طريق النقل غير الإسعافي بمركز إسعاف البتراء إلى مستشفى النبهانية العام.