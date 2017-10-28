وزراء خارجية ورؤساء هيئات أركان التحالف العربي: نزداد إصراراً على تطهير اليمن

تواصل – الرياض

أكد عادل الجبير، وزير خارجية المملكة، أن ميليشيات الحوثي وصالح منعت المستشفيات من علاج المعتقلين لديها، وقال: إن نظام إيران أراد تغيير وجه اليمن عبر تهريب الأسلحة لميليشيات الحوثي وصالح، في خرق واضح للقرارات الدولية، وتابع أن التحالف يزداد إصراراً على تطهير اليمن.

وأضاف الجبير قائلاً: يجب أن نتذكر حرب ميليشيات الحوثي وصالح على استقرار اليمن واختطافها له، جاء ذلك في اجتماع وزراء الخارجية ورؤساء هيئات الأركان التحالف العربي اليوم بالرياض.

وقال وزير الخارجية: إن ميليشيات الحوثي وصالح فرضت الحل العسكري في اليمن وسببت الفقر والجوع.

وأضاف: نتعامل بجدية مع تحديات الحفاظ على أمن المنطقة واستقرارها وندعم المساعي الدولية لبمعوث الأمم المتحدة إلى اليمن.

وأكد “الجبير” أن الانقلابيين ينتهكون كل قواعد القانون الدولي الإنساني ونصوصه وأعرافه.

وقال عبد الملك المخلافي، وزير خارجية اليمن، “الحوثيون فرضوا الحرب من خلال اقتحامهم العاصمة صنعاء منذ 3 سنوات.”

وأضاف أن التحالف العربي استعاد 80% من أراضي اليمن بتضحيات الجيش الوطني اليمني وقوات دول التحالف، وتابع : الحوثيون انقلبوا على الدولة ومشروعهم طائفي إيراني مسيّر.

واستطرد “المخلافي” قائلاً: إن الحرب في اليمن فُرضت علينا، ويجب أن يعلن المجتمعُ الدولي الطرفَ المعرقِل لعملية السلام، وإيران مدت الميليشيات الانقلابية بالصواريخ بعيدة المدى في صعدة، ولا بد من ضغط دولي عليها لوقف تدخلها.

وقال “المخلافي”: نتمسك بالمبادرة الخليجية والقرارات الأممية بشأن اليمن.. والمسار الأممي هو الوحيد لحل الأزمة اليمنية.

أما رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول الركن عبد الرحمن البنيان، قال: ميليشيات الحوثي وصالح تهدد السعودية بالصواريخ البالستية، بتمويل ودعم من إيران غير محدود.

وأضاف رئيس هيئة الأركان العامة: إننا نتوخى الدقة لحماية المدنيين في اليمن وفق قواعد اشتباك واضحة ومحددة وآليات متطورة ومدروسة.