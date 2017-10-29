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«النقل»: بدء المرحلة الأولى لتوسعة طريق «جدة – عسفان»

«النقل»: بدء المرحلة الأولى لتوسعة طريق «جدة – عسفان»
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تواصل – واس:

باشرت وزارة النقل، أمس، وبتوجيهات صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل بن عبدالعزيز مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة أعمال مشروع توسعة طريق جدة / عسفان “المرحلة الأولى” ليصبح ثلاثة مسارات وأكتاف في كل اتجاه لمسافة أربعة كيلومترات؛ نظراً لما يشهده الطريق من كثافة في الحركة المرورية.

وقامت فرق وزارة النقل بمتابعة وكيل وزارة النقل للطرق المهندس ماجد بن رافد العرقوبي بهذه الأعمال التي تأتي استكمالاً لما بدأته الوزارة من أعمال إعادة تأهيل كامل الطريق بطول 26 كيلومتراً في الاتجاهين، وتنفيذ نقطتين للاتجاه العكسي لخدمة طلاب جامعة جدة، ومثلها لخدمة سكان حي الرياض.

ويأتي ذلك بناءً على ما وجَّه به صاحب السمو الملكي الأمير عبدالله بن بندر بن عبدالعزيز، نائب أمير منطقة مكة المكرمة، خلال جولة سموه للمشروع في وقت سابق.

وأكد العرقوبي أن انطلاق المرحلة الأولى من مشروع ازدواج طريق جدة / عسفان ستكتمل خلال أربعة أشهر بإذن الله تعالى.

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