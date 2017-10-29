«صحة الرياض» تواصل حملة التطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية

تواصل – الرياض

واصلت “صحة الرياض” جهودها في الحملة الوطنية للتطعيم بلقاح الأنفلونزا الموسمية، وذلك عبر تقديم التطعيم للمصلين في عدد من الجوامع أمس الجمعة.

وكشفت “صحة الرياض”، في بيان لها، أن فرق التطعيم قامت باستهداف المصلين عقب صلاة الجمعة وبالتنسيق مع خطباء الجوامع في عدد من المواقع في الرياض والخرج.

وشددت “صحة الرياض” على ضرورة أخذ اللقاح لكل من: الممارسين الصحيين كافة من كوادر فنية وإدارية، والأشخاص المصابين بأمراض الجهاز التنفسي المزمنة وأمراض القلب وأمراض الجهاز العصبي وأمراض الكبد المزمنة وأمراض الكلى والأورام ومرضى السكري وفقر الدم المنجلي، بأخذ اللقاح، والأشخاص الذين يعانون ضعف المناعة الوراثية أو المكتسبة والنساء الحوامل، والأطفال ممن أعمارهم تتجاوز 6 أشهر، وكبار السن والأشخاص المخالطين للفئات الأكثر عرضة للإصابة بمضاعفات المرض.

ولفتت إلى أن فرق التطعيم لمست تجاوباً كبيراً وإقبالاً من المواطنين والمقيمين من الفئات الأكثر تعرضا للإصابة.

وشملت المواقع التي تم استهدافها: جامع اللحيدان التابع لمركز صحي حي الملك فيصل، بعدد 200 شخص تم تطعيمهم، وجامع الحميد التابع لمركز صحي حي الزهرة بعدد 147 شخصاً تم تطعيمهم، إضافة إلى جامع الملك عبدالعزيز بمحافظة الخرج، بعدد إجمالي بلغ 758 شخصاً تم تطعيمهم.