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تقارير تحذِّر من تطبيقات على هواتف «آيفون».. وتصفها بـ«الخطر الأكبر»

تقارير تحذِّر من تطبيقات على هواتف «آيفون».. وتصفها بـ«الخطر الأكبر»
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تواصل – وكالات:

حذَّرت تقارير صحفية بريطانية، مما أسمته بـ”الخطر الأكبر”، الذي يحدق بمستخدمي هواتف “آيفون”، من انتشار عدد من التطبيقات الخبيثة عبر هواتفهم.

ونشرت صحيفة “الديلي تلغراف” البريطانية تقريراً كشف فيه مطور خدمات تطبيقات “آيفون” عن وجود ثغرة خطيرة تخترق خصوصية كافة مستخدمي تلك الهواتف أثناء تحميل تلك التطبيقات.

وقال مطور التطبيقات النمساوي، فيليكس كروس، إن تطبيقات خبيثة عديدة على نظام تشغيل “آي أو إس” يمكنها تسجيل صور وصوت وتحميلها من هواتفهم من دون علمهم.

وأشار إلى أن شركة “جوجل” سبق وأزالت معظم تلك التطبيقات من على متجرها الإلكتروني “جوجل بلاي”، بعدما اكتشفت أنها تسجل بشكل “خفي وسري” معلومات شخصية عن المستخدمين، بعدما انتحلت صفة تطبيقات شرعية.

وأوضح كروس أن الأزمة تتعلق في ضبط إعدادات هاتف “آيفون”، التي لا تنبه المستخدم إلى احتمالية ولوج التطبيق إلى ملفات الصور أو الكاميرا الخاصة بالهاتف.

وتصدر الهواتف العاملة بنظام تشغيل “أندرويد” دوما تنبيهات للمستخدم باحتمالية دخول التطبيق على ملفات الصور أو الكاميرا، وتنبهه أيضا في حالة بدء تسجيل التطبيق لأي لقطات بالكاميرا من دون علم المستخدم.

ولكن هذا غير متوفر في هواتف “آيفون”، ما يسمح لتلك التطبيقات بتشغيل الكاميرا وتسجيل لقطات من عليها من دون علم المستخدم.

وطالب المطور النمساوي شركة “أبل” بضرورة استحداث نظام يسمح بمنح التطبيقات بشكل عام، موافقة محددة بسقف زمني معين، ويتم إخطار المستخدم باحتمالية اختراق ملفات الصور والفيديو الخاص بها، وحذف التطبيق بصورة كاملة في حالة عدم إخطار المستخدم بأنه سيفتح الكاميرا الخاصة بالهاتف.

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