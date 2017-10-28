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تقدمت شركة “سبيس إكس” بطلب رسمي إلى هيئة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية بشأن مشروع ضخم يرمي لتوفير إنترنت مجاني لسكان الكرة الأرضية.

ويعتزم المخترع إيلون ماسك، صاحب الشركة، لإطلاق مشروع الإنترنت المجاني بعد منحه الموافقة.

وكشفت الشركة، في وقت سابق، عن المشروع الذي يحتاج لإطلاق 4 آلاف قمر صناعي تحلق على مدارات منخفضة لتستطيع تغطية أكبر قدر ممكن من الكرة الأرضية.

ولم تكن شركة “سبيس” هي الوحيدة صاحبة الفكرة بل طرحت من قبل كل من شركتي “جوجل” و”سامسونج”.

وفي حال السماح بإطلاق المشروع؛ فإن الإنترنت سيصبح متوفراً للجميع في خلال 5 سنوات.