بالخطوات.. كيفية إيقاف الهزّاز في هواتف «آيفون»

تواصل – فريق التحرير:

تنبيهات الرسائل والإشعارات في الهواتف الذكية يمكنها أن تصنع قليلاً من الضوضاء، بالإضافة إلى هذه التنبيهات تصاحبها اهتزازات، وهي وسيلة إضافية للفت انتباهك.

ورغم أن الاهتزازات تكون مفيدة في الوضع الصامت لتعرف أن لديك مكالمة واردة أو تنبيه جديد إلا أن البعض لا يرغب بها إطلاقاً، ولكنهم يجهلون طريقة وقف الهزاز في هواتف “آيفون”.

حساب “عالم آبل” المهتم بالشؤون التقنية على “تويتر” شرح الطريقة كالآتي:

1- افتح تطبيق الإعدادات وانقر على Sound، إذا كان لديك جهاز يعمل بميزة 3D Touch، فيُمكنك إيجاد قسم Sounds عند استخدام هذه الميزة في الضغط على تطبيق الإعدادات.

2- في الأعلى ستجد اثنين من مفاتيح التبديل، وهما: Vibrate on Ring وVibrate on Silent.

3- إذا كنت تريد أن يعمل الهزاز على هاتفك عندما يكون الوضع صامت، فقم بإلغاء تفعيل الخيار الأول، واترك الخيار الثاني مفعل.

4- إذا كنت لا تريد أن يهتز هاتفك إطلاقاً، بغض النظر عن الوضع سواء صامت أم لا، فقم بإيقاف تشغيل هذين المفتاحين.

5- بالمثل، إذا كنت تريد أن يهتز هاتفك فقط عندما يكون في الوضع الطبيعي، فاترك مفتاح Vibrate on Ring مفعل، وقم بإيقاف المفتاح الثاني.

تعطيل الهزاز للمكالمات

1- افتح تطبيق الإعدادات، واذهب إلى Sounds من ثم Ringtone، وأخيراً Vibration.

2- اسحب للأسفل وصولاً إلى خيار None، واضغط عليه، وبالمثل مع الرسائل الواردة، اذهب إلى Sounds من ثم Text Tone، وبعد ذلك Vibration، واختر None.

إيقاف الهزاز في هاتف iPhone