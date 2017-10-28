نصائح للوقاية من «الغبار».. وتنبيهات مهمة لمرضى «الربو»

الخريطة التفاعلية
غلق الخريطة
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
أقرا الخبر
عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)
أقرا الخبر
مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

مدير «تعليم الرياض» يكرم طالباً بين زملائه في المدرسة (صور)

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار
أقرا الخبر
شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

شرطة مكة تكشف حقيقة فيديو بيع المخدرات في وضح النهار

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)
أقرا الخبر
حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

حرس الحدود بأملج يحبط تهريب 900 ألف قرص كبتاجون (صور)

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض
أقرا الخبر
1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

1469 رجلاً وامرأةً دخلوا الإسلام عن طريق تعاوني شمال الرياض

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله
أقرا الخبر
الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

الباحة.. تشييع جثمان رئيس «بلدية القرى» بعد مقتله على يد زميله

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»
أقرا الخبر
لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

لتحقيق الانضباط بالمدارس الأهلية.. إجراءات جديدة لـ«تعليم الرياض»

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن
أقرا الخبر
المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

المدينة.. شرطة العيص تطيح بسارق بطاقات الصراف من كبار السن

ترشيحاتنا

وزير المالية يكشف السبب وراء تأخر صرف البدلات والحوافز

وزير المالية يكشف السبب وراء تأخر صرف البدلات والحوافز

حساب المواطن: لا نصدر أي خطابات لهيئات حكومية خاصة بصك الإعالة

حساب المواطن: لا نصدر أي خطابات لهيئات حكومية خاصة بصك الإعالة

6 آلاف ريال غرامة لبعض المخالفات المرورية.. قريباً

6 آلاف ريال غرامة لبعض المخالفات المرورية.. قريباً

«علاقة مقابل وظيفة».. وسم يفضح ابتزاز أصحاب عمل للفتيات

«علاقة مقابل وظيفة».. وسم يفضح ابتزاز أصحاب عمل للفتيات

نصائح للوقاية من «الغبار».. وتنبيهات مهمة لمرضى «الربو»

نصائح للوقاية من «الغبار».. وتنبيهات مهمة لمرضى «الربو»
0

تواصل – فريق التحرير:

“الغبار” هو جزيئات دقيقة وصغيرة جداً من المواد العضوية وغير العضوية، يحتوي على عدة مواد وبقايا مواد مختلفة منها الضار والنافع، فهو يحتوي على ألياف حيوانية وبكتيريا وطفيليات ورماد ونسيج صناعي، وبذور جرثومية وغيرها.

ويسبب الغبار الحساسية عند بعض الأشخاص مثل حساسية العين والأنف والأكزيما، بسبب الأتربة وحبوب اللقاح التي يحملها معه؛ مما يسبب الضرر للجسم، وهنا يبدأ الجهاز المناعي بالتحرك وبإطلاق الأجسام الدفاعية للهجوم على هذه الأجسام الغريبة.

وفي هذا الصدد، نشرت وزارة الصحة، عبر حسابها على “تويتر” رسماً توضيحياً (إنفوجراف) للتحذير من الغبار؛ نظراً لأنه من ملوثات الهواء، محددة عدة نصائح للوقاية منه، وتنبيهات لمرضى “الربو”.

طرق الوقاية من الغبار:

1- الحرص على إغلاق أبواب ونوافذ المنزل بإحكام.

2- عدم التعرُّض للغبار إلا للضرورة القصوى.

3- الحرص على ارتداء الكمامات ذات التصفية للهواء مع تغييرها باستمرار.

تنبيهات لمرضى الربو:

1- احمل معك دوماً بخاخ الربو الإسعافي الموسع للشعب الهوائية.

2- يجب الالتزام بأخذ بخاخ الربو الوقائي في حالة صرفه الطبيب.

3- التوجُّه لأقرب مركز طوارئ في حال كانت الأزمة شديدة ولم تستجِب للبخاخ.

 

شاهد الأخبار على الخريطة
افتح الخريطة
أضف تعليقًا للخبر
شاركنا رأيك
كن أنت مصدر الخبر
أرسل خبرا

مواد ذات صلة

إجراءات ضرورية لتخفيف نوبات الربو لدى الأطفال

إجراءات ضرورية لتخفيف نوبات الربو لدى الأطفال

ما أسباب السعال الليلي لدى مرضى الربو؟

ما أسباب السعال الليلي لدى مرضى الربو؟

نصائح طبية للحجاج من مدينة الملك فهد الطبية

نصائح طبية للحجاج من مدينة الملك فهد الطبية

كيف تحمي طفلك المصاب بالحساسية من «الربو»؟

كيف تحمي طفلك المصاب بالحساسية من «الربو»؟

بورصة تواصل

اقرأ أيضًا

أين ترى نفسك؟!
مقالات

أين ترى نفسك؟!

المزيد
أحبِبْ الناس ليحبوك
تدوينات حرة

أحبِبْ الناس ليحبوك

المزيد
هل اتخذت قرارك؟
مقالات

هل اتخذت قرارك؟

المزيد
معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني
مقالات

معضلة “الأنموذج” في المشروع العلماني

المزيد

التعليقات (٠)اضف تعليق

أضف تعليقًا

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه.

You may use theseHTMLtags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>