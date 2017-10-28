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عضو بـ«لجنة مكافحة الغش»: الزوجات الغطاء الأول للأموال المشبوهة

عضو بـ«لجنة مكافحة الغش»: الزوجات الغطاء الأول للأموال المشبوهة
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تواصل- الرياض:

طالب عضو لجنة مكافحة الغش والتزوير في غرفة التجارة الدولية، المحامي ماجد قاروب، بمراجعة الأرصدة المتضخمة لبعض النساء- خاصة الزوجات وهن الغطاء الأول للأموال المشبوهة- نتيجة لأعمال وصفقات السمسرة، وفقا لـ”عكاظ”.

وأوضح عضو لجنة مكافحة الغش والتزوير، أن “تحويل العمالة الوافدة للأموال إلى الخارج خارج نطاق البنوك يُعد من جرائم غسل الأموال”.

وقدر “قاروب” حجم الأموال المتراكمة والناتجة عن نشاط غسل الأموال بمختلف أنواعها وممارساتها بعشرات المليارات على مدار سنوات طويلة تحتل التستر التجاري والنصب والاحتيال وعمليات السمسرة مراتب متقدمة منها.

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