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«هيئة أموال القاصرين» تتعاقد مع شركات استثمار دولية

«هيئة أموال القاصرين» تتعاقد مع شركات استثمار دولية
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تواصل – فريق التحرير:

تعاقدت الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم مع شركات استشارات مالية دولية من أجل تنمية واستثمار أموال المستفيدين بالهيئة بالشكل الصحيح والسليم وحفظها من أي مخاطر قد تنتج من تقلبات الأسواق المالية.

وعقد رئيس الهيئة الشيخ عبدالعزيز بن محمد المهنا، اجتماعاً مع العضو المنتدب لشركة كامبردج اسوشيتس البريطانية أليكس كيرشو وخبير الاستثمار بالشركة فريدريك باتين، بحضور الرئيس التنفيذي لشركة ولاية للاستثمار الدكتور عبدالوهاب أبو داهش، وجرى خلاله مناقشة استراتيجية العمل بين الهيئة وشركة ولاية الذراع الاستثماري للهيئة من جهة وبين شركة كامبردج اسوشيتس من جهة أخرى.

وأوضح الدكتور ابو داهش، أن شركة كامبردج اسوشيتس ستتولى وضع استراتيجية الاستثمار وتنويع الأصول حسب أفضل الممارسات العالمية.

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