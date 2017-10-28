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عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
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عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

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عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة

عصابة سرقة المستودعات في قبضة شرطة الرياض.. خططوا لـ48 جريمة
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تواصل – فريق التحرير:

قال الناطق الإعلامي بشرطة منطقة الرياض، إن إدارة التحريات والبحث الجنائي بشرطة المنطقة تمكنت من تحديد الاشتباه في ستة وافدين في العقدين الثالث والرابع من العمر، أشارت الدلائل إلى تورطهم في سرقة موجودات عدد من المستودعات.

وبين الناطق الإعلامي لشرطة الرياض أنه تمت دراسة الأسلوب الإجرامي الوارد في البلاغات، وزرع المصادر السريّه، ووضع الكمائن اللازمة، وتمكنت بتوفيق الله من ضبط المتهمين تباعا.

وأشار إلى أن المتهمين أقروا جميعا وعلى درجات متفاوتة بالتخطيط المسبق لسرقة 48 مستودعًا في أحياء متفرقة من العاصمة الرياض وذلك بمواجهتهم بما توفر ضدهم من أدلة  وقرائن، و قاموا بالدلالة على مكان إخفائهم للمسروقات ريثما يتم تصريفها، وبالانتقال إليه عثر فيه
على مركبتين يتم استخدامهما في نقل المسروقات وتصريفها وكذلك مجموعة من العدد والأدوات التي تستخدم في تكسير الأقفال والأبواب.

وأضاف أنه تم كذلك ضبط مسروقات متنوعة  تطابقت مع ما هو مقيد في سجل البلاغات والشكاوى، وتم التحفظ على المتهمين، وإشعار فرع النيابة العامة بمنطقة الرياض حسب الاختصاص وفقا لنظام الإجراءات الجزائية.

 

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