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انخفاض ملحوظ بالصفقات العقارية خلال الشهرين الماضيين

انخفاض ملحوظ بالصفقات العقارية خلال الشهرين الماضيين
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تواصل – الرياض:

كشفت الإحصاءات والنتائج الخاصة بالسوق العقارية المحلية عن انخفاض ملحوظ خلال الشهرين الماضيين، على مستوى اتجاه قيمة الصفقات العقارية، مقارنة باتجاه أعداد العقارات المبيعة.

ووفقاً لـ”الاقتصادية” فإنه في الوقت الذي شهدت فيه الصفقات العقارية انخفاضا سنويا لشهري سبتمبر وأكتوبر، بلغت نسبتاه حسب الترتيب 28.7% ونحو 23.0% على التوالي، سجلت أعداد العقارات المبيعة للشهرين نفسيهما ارتفاعا سنويا لافتا، بلغة نسبتاه 21.7% لشهر سبتمبر، ونحو 18.8% لشهر أكتوبر.

ويعكس هذا التباين بين انخفاض قيمة الصفقات العقارية بتلك النسب الكبيرة من جانب، ومن جانب آخر ارتفاع أعداد العقارات المبيعة والمنقولة ملكيتها بنسب مماثلة لكن باتجاه الارتفاع.

وتؤكد تلك المقارنة حدوث انخفاض ملموس في القيم السوقية للأصول العقارية على اختلاف أنواعها، وهو ما أظهرته التقارير العقارية الأسبوعية طوال الفترة الماضية، وأكدته أيضاً التقارير ربع السنوية الصادرة عن الهيئة العامة للإحصاء أخيراً.

ورغم تلك الانخفاضات الملموسة في الأسعار السوقية لمختلف الأصول العقارية (سكني، تجاري)، إلا أنها لا تزال في مستويات متضخمة جداً مقارنة بمستويات الدخل السنوي للمستهلكين، وتعد أيضاً أسعاراً متضخمة حتى بالنسبة لقطاع الأعمال.

ويعتبر مراقبون أن انخفاض الأسعار المتضخمة في السوق العقارية يعد مؤشراً إيجابياً، وإن استمر ذلك الانخفاض لعدة أعوام قادمة، سينعكس إيجاباً على أداء السوق العقارية بعودة نشاطها إلى الارتفاع، بما يخدم الاقتصاد الوطني، ويلبي طلب واحتياج المجتمع الاستهلاكي والإنتاجي على حد سواء.

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