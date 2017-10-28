التحقيق مع مذيعة مصرية أعلنت على الهواء شراء طفل معاق بـ5 آلاف جنيه

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وجهت نيابة شبين القناطر بمحافظة القليوبية بمصر، اتهاماً لمذيعة مصرية باختطاف طفل، والادعاء أنها اشترته مقابل 5 آلاف جنيه من أسرته.

وكانت نيابة شبين القناطر، برئاسة المستشار حاتم كشك، أخلت سبيل المذيعة، شيماء جمال، مقدمة برنامج المشاغبة على قناة «إل تي سي» بعد اتهامها بخطف طفل بالتحايل والادعاء في إحدى حلقات البرنامج بأنها اشترته بأوراق وتنازل رسمي من والده المقيم بمركز شبين القناطر، طبقاً لـ “المصري اليوم”.

كما وجهت النيابة للمذيعة تهم «خطف طفل بالتحايل، وانتهاك حرمة الحياة الخاصة، واستغلال طفل»، وقررت إخلاء سبيلها بضمان محل إقامتها.

كان أحد المحامين قد حرر بلاغاً عن أسرة طفل معاق ظهر في إحدى حلقات البرنامج مع المتهمة، وادعت «قيام أسرته ببيعه مقابل 5 آلاف جنيه باستخدام طرق احتيالية لنزع الطفل من أسرته والتشهير بسمعتهم وسيرتهم واختلاق قصة مغايرة للواقع وسط أبناء بلدهم، وعلى الهواء مباشرة».