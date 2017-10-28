رفع أسماء 60 مستثمرًا بالشرقية إلى «سمة»

تواصل- فريق التحرير:

تعتزم أمانة المنطقة الشرقيةً، رفع أسماء 60 مستثمرًا إلى الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية «سمة»، التي تتضمن الدفعة الأولى ضمن قائمة مستثمرين لم يلتزموا بدفع مستحقاتهم للأمانة نظير المواقع الاستثمارية.

وأوضح المدير العام لإدارة الاستثمارات في أمانة المنطقة الشرقية المهندس زياد السويدان أن هذه القائمة تمثل الدفعة الأولى وأنه سيتم تحديث القائمة كل ثلاثة أشهر.

وأشار إلى أن الأمانة قامت خلال الفترة الماضية بإشعار هؤلاء المستثمرين بضرورة السداد وتم منحهم مدة كافية أكثر من مرة، فيما تم اتباع الإجراءات النظامية لإشعارهم بالسداد، لكن لم يتم السداد من قبل المستثمرين.