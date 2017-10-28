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شروط وخطوات حذف رسائل «واتس آب» قبل قراءتها

شروط وخطوات حذف رسائل «واتس آب» قبل قراءتها
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تواصل – وكالات:

بات بإمكان مستخدمي «واتس آب» حذف رسالة معينة جرى إرسالها عن طريق الخطأ قبل قراءتها من قبل الجهة المستلمة للرسالة، ضمن ميزة حذف لدى الجميع.

وتعتبر الميزة، حسبما أورد موقع «العربية نت»، إحدى أكثر المزايا التي تمت المطالبة بها من المستخدمين طوال الفترة الماضية، والآن أصبحت متوفرة رسمياً ضمن أحدث إصدار من تطبيق «واتس آب».

وتتيح الميزة الجديدة حذف رسائل محددة تم إرسالها عن طريق الخطأ ضمن دردشة فردية أو جماعية أو دردشة فردية.

لكن يجب معرفة الآتي:

عند حذف رسالة قبل قراءتها من الطرف الآخر، سيتم استبدالها في الدردشة بتنبيه نصي «تم حذف هذه الرسالة».

يُمكنك حذف رسالة مرسلة بالخطأ بعد أول 7 دقائق من إرسالها فقط وقبل رؤيتها من الطرف المستلم للرسالة، وفي حال مرت 7 دقائق على إرسالها فلن تتمكن من حذفها.

يجب أن يستخدم الطرف المرسل والمستقبل أحدث إصدار من تطبيق «واتس آب» للاستفادة من الميزة.

قد تتمكن الجهة المستلمة للرسالة من رؤيتها قبل قيامك بالحذف أو عند عدم نجاح عملية الحذف لسبب ما مثل عدم استخدام أحدث إصدار من الطرف الآخر.

لن يقوم تطبيق «واتس آب» بإرسال تنبيه لك حال عدم نجاح عملية الحذف لدى الجميع.

الميزة غير متوفرة لدى جميع المستخدمين بعد.

وللقيام بحذف رسالة على «واتس آب» قبل قراءتها من الطرف الآخر اتبع الآتي:

انتقل إلى الدردشة التي تتضمن الرسالة المراد حذفها

اضغط مطولاً على الرسالة (يُمكنك تحديد عدة رسائل في آن واحد)

انقر على أيقونة الحذف من الأعلى ثم اختر «حذف لدى الجميع»

أما لحذف رسالة لديك فقط، فاتبع نفس الخطوات ثم اضغط «حذف لدي»

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