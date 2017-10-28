رسالة تهديد بالقتل للمسلمين داخل حمام مدرسة ثانوية بأمريكا

تواصل- سامر محمد:

تشعر أسر طالبات في مدرسة “كنت- مرديان” الثانوية بمدينة سياتل في واشنطن؛ بالخوف بعد العثور على جرافيتي مناهض للمسلمين يهددهم بالقتل جميعا داخل حمام للطالبات.

وأشارت صحيفة “سياتل تايمز” الأمريكية إلى أن الجرافيتي جاء فيه أن “كل المسلمين سيقتلون في 30 أكتوبر، وشملت كذلك على صليب معقوف وهاشتاج “MAGA” وحروفه الأربعة اختصار لشعار الرئيس الأمريكي “دونالد ترامب” خلال حملته الانتخابية الماضية، “اجعلوا أمريكا عظيمة مجددا” بالإنجليزية.

وذكرت الصحيفة أن شرطة “كنت” تحقق ولا تعرف بعد ما إذا كان هذا التهديد حقيقياً أم لا، في الوقت الذي يخشى فيه آباء الطالبات الصوماليين من إرسال بناتهم للمدرسة.

ولفتت الصحيفة إلى أن إدارة المدرسة والشرطة الأمريكية أعلنتا عن اتخاذ إجراءات أمنية احترازية، غداً الاثنين، تحسباً لأي اعتداء محتمل.