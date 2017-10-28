سوني تُطلق هاتفي Xperia R1 وXperia R1 Plus

تواصل – وكالات:

أعلنت شركة سوني، أمس الجمعة، عن هاتفيها الجديدين Xperia R1 وXperia R1 Plus، اللذين ينتميان إلى فئة الهواتف المتوسطة.

ويختلف الهاتفان في بعض المواصفات، مثل ذاكرة الوصول العشوائي “رام” ومساحة التخزين الداخلية، فيما عدا ذلك فالمواصفات واحدة، خاصة فيما يتعلق بالتصميم والشكل المشهور لدى سوني.

ويقدم الهاتفان، اللذان يعملان بالإصدار 7.0 “نوجا” من نظام التشغيل أندرويد التابع لشركة جوجل، شاشة بقياس 5.2 بوصات وبدقة 1280×720 بكسل، بالإضافة إلى معالج ثماني النوى من نوع كوالكوم سنابدراغون 430.

ويملك “إكسبريا آر1″ و”إكسبريا آر1 بلس” كاميرا خلفية بدقة 13 ميغابكسل، وأخرى أمامية بدقة 8 ميغابكسل، كما يملكان بطارية بسعة 2.620 ميلي أمبيراً/ساعة.

ويختلف الهاتفان في أن “إكسبريا آر1” يأتي مع ذاكرة وصول عشوائي “رام” بحجم 2 غيغابايت، و16 غيغابايت من مساحة التخزين الداخلية، أما “إكسبريا آر1 بلس”، فهو يقدم ذاكرة “رام” بحجم 3 غيغابايت، و32 غيغابايت من مساحة التخزين، وهذا ويدعم كلا الجهازين توسعة ذاكرة التخزين الداخلية.

ويتوفر هاتفا الشركة اليابانية الجديدان اعتباراً من مطلع شهر نوفمبر المقبل، وذلك بسعر يعادل 199 دولاراً أمريكياً لهاتف “إكسبريا آر1” وبسعر يعادل 230 دولاراً أمريكياً لهاتف “إكسبريا آر1 بلس”.