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9 علامات للسرطان.. لا ينبغي للرجل تجاهلها

9 علامات للسرطان.. لا ينبغي للرجل تجاهلها
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تواصل – وكالات:

الكشف المبكر عن الأمراض يساعد على التغلب عليها، والحد من تأثيرها. لكن يميل كثير من الرجال إلى تجاهل بعض الأعراض والتغيرات التي يتعرض لها الجسم لبعض الوقت. لا ينبغي اتباع أسلوب التأجيل بالنسبة للأعراض التالية، لأنها تتعلّق بالسرطان:

صعوبة التبول. إذا كانت صعوبات التبول مستمرة أو تمت ملاحظة بعض قطرات الدم في البول تنبغي مراجعة الطبيب. هناك عدة حالات صحية تسبب هذا العرض منها ما يتعلّق بسرطان البروستاتا.

الجلد. تشير التقارير الطبية إلى أن احتمال إصابة الرجال الذين تخطّوا الـ 50 بسرطان الجلد والوفاة بسببه ضعف احتمالات النساء. لذا، إذا لاحظت أية تغيرات على الجلد؛ استشر الطبيب.

قروح الفم. تختلف قروح الفم عن ألم الأسنان، إذا لاحظت أن هذه القروح لا تُشفى؛ اطلب الفحص الطبي خاصة إذا كنت تدخّن.

السعال. إذا استمر السعال 3 أسابيع أو أكثر من دون وجود أية أعراض أخرى للبرد أو الحساسية؛ فعليك مراجعة الطبيب إذ قد يكون هذا السعال من علامات سرطان الرئة.

النزيف. وجود قطرات من الدم مع البراز علامة تتطلّب الفحص الطبي للقولون والمستقيم.

المعدة. ألم المعدة إشارة إلى وجود أمر غير طبيعي، وإذا صاحبته دوخة؛ فإن الأمر يتطلّب مراجعة الطبيب على الفور.

الحمّى. الارتفاع المتكرّر لدرجة الحرارة دون وجود سبب واضح قد يكون علامة مبكرة على سرطان الدم.

صعوبة البلع. إذا كان التهاب الحلق عادياً سيشفى بمجرّد تناول العلاجات المنزلية المعروفة، لكن عدم استجابته للعلاج تتطلّب العرض على الطبيب.

الصداع والتعب. إذا لم يكن الصداع النصفي معتاداً لديك وبدأت نوباته تهاجمك مع شعور بالتعب والإجهاد غير مبرر؛ فاستشر الطبيب.

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التعليقات (١)اضف تعليق

  1. ١
    زائر

    نسأل الله الله تعالى الشفاء العاجل لكل مريض

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