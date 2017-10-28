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فواكه تخفّض «الكولسترول».. تعرف عليها

فواكه تخفّض «الكولسترول».. تعرف عليها
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تواصل- وكالات:

الكولسترول مادة ينتجها الكبد وتنتشر عبر الدم لتساعد في بناء الخلايا وتجديدها، ويوجد الكولسترول في لحم الحيوان والحليب والبيض، لذلك إذا كنت تتناول الكثير من هذه المنتجات، ويقوم الكبد بإنتاج جزء آخر، قد ترتفع نسبة الكولسترول في الدم، ويؤدي ذلك إلى زيادة خطر الإصابة بأمراض القلب وانسداد الشرايين.

هناك طرق عديدة طبيعية لخفض الكولسترول، لكن من أهم الإجراءات التي ينبغي اتخاذها النشاط البدني مثل المشي والسباحة، والحد من أكل الزبدة واللحم الحيواني وصفار البيض، وتناول منتجات الألبان قليلة الدسم.

إلى جانب ذلك يمكنك الاعتماد على أكل أنواع معينة من الأطعمة، ومنها هذه الفواكه التي تخفّض الكولسترول:

الجريب فروت:

بحسب دراسات للجمعية الكيميائية الأمريكية تبين أن الأشخاص الذين لم تنجح أدوية خفض الكولسترول في تحقيق نتائج فعّالة لهم قد تمكنوا من خفض الكولسترول عن طريق أكل حصة يومية من الجريب فروت لمدة شهر، وتبين أن الجريب فروت الأحمر أكثر فاعلية في ضبط الكولسترول، علما بأن الجريب فروت البيض مفيد أيضاً.

التفاح:

بحسب دراسات لعيادة مايوكلينيك يمكن خفض الكولسترول عن طريق تناول المزيد من الفواكه الغنية بالألياف مثل التفاح والكمثرى والخوخ (البرقوق).

الفراولة والتوت:

تحتوي الفراولة (الفريز) وأنواع التوت المختلفة (الأحمر والأسود والأزرق) والكرز على مضادات للأكسدة تنجح في تخليص شرايين الدم من الكولسترول الضار المؤكسد، وهو الأكثر خطورة من الكولسترول الضار.

عصير البرتقال:

بحسب دراسات لعيادة مايوكلينيك تبين أن عصر البرتقال يزيد من مستوى الكولسترول الجيد بنسبة 10 بالمائة، ومن المعروف أن الكولسترول الجيد يساعد على طرد الكولسترول الضار من الجسم وبالتالي خفض مستوياته في الدم.

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