مقتل 20 حوثيا قبالة جازان.. بينهم قيادي هدد باقتحام الرياض

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لقي 20 عنصرا من الحوثيين بينهم قيادات ميدانية مصرعهم أمس في عمليات متنوعة، قام بها التحالف العربي على الحدود السعودية الجنوبية قبالة منطقة جازان.

وكانت طائرات التحالف العربي قد تمكنت أمس من تنفيذ عدة عمليات قصف مركزة استهدفت أطقما عسكرية كانت في طريقها إلى الجبهات تحمل على متنها عشرات المقاتلين وأسلحة وذخيرة جنوب محافظة الحرث وشرق محافظة العارضة بينهم قيادات ميدانية.

وجنوب محافظة الطوال رصدت نقاط رقابية متقدمة محاولة تقدم لمجاميع حوثية قبل أن يتم استهدافها بواسطة المدفعية، موقعة قتلى ومصابين بينهم فيما فر البقية إلى الداخل اليمني.

ومن جانب آخر اعترفت المليشيات الحوثية عبر وسائل إعلاميها بمقتل القيادي خالد المؤيد نجل نائب وزير الخدمة المدنية في حكومة الانقلاب، وهو الذي ظل خلال الفترة الماضية يظهر عبر عدة مقاطع فيديو مهددا باقتحام العاصمة السعودية قبل أن يلقى مصرعه في عملية نوعية للتحالف العربي هو وعدد من مرافقيه.