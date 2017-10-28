100 ألف وحدة سكنية لمستفيدي الضمان

تواصل- الرياض:

قالت مصادر إن وزارة العمل والتنمية الاجتماعية عقدت اجتماعات، خلال الأسبوع الماضي، مع وزارة الإسكان، لتأمين السكن الملائم لمستفيدي الضمان الاجتماعي الأشد حاجة إلى السكن، وتوفير 100 ألف وحدة سكنية.

وذكرت وزارة العمل أنه تم الحصول على فتوى استخدام أموال الزكاة لمصلحة السكن، ما سيسهم في توفير حلول تمويلية لمصلحة إسكان الفئة الأشد حاجة من مستفيدي الضمان الاجتماعي.

وأوضحت أنه تم العمل على تصميم اتفاق تجميع الأطراف الثلاثة المسؤولة عن تنفيذ المبادرات، وهم: وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، ووزارة الإسكان، ووزارة التجارة والاستثمار، متضمنة جميع المسؤوليات والأدوار المنوطة بكل طرف.