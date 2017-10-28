الخارجية الفلسطينية: جيش الاحتلال يمارس إرهابا منظما

تواصل – وكالات:

أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن جيش الاحتلال الصهيوني يمارس إرهاب دولة منظم ويحمي إرهاب المستوطنين.

وأوضحت الخارجية، في بيان صحفي اليوم أن المستوطنين بحماية جيش الاحتلال يواصلون اعتداءاتهم واستفزازاتهم وارتكاب جرائمهم ضد المواطنين الفلسطينيين وممتلكاتهم ومنازلهم على طول الأرض الفلسطينية وعرضها.

وأشارت إلى أن عصابات المستوطنين سرقت، على سبيل المثال لا الحصر، ستة آلاف شجرة زيتون تحت حماية جيش الاحتلال منذ بداية هذا الموسم، إضافة لإعدام مئات الأشجار المثمرة، خاصة الزيتون.

ودانت الوزارة إرهاب المستوطنين المتواصل، مؤكدة أن الحكومة الصهيونية وجيش احتلالها يتحملون المسؤولية بشكل مباشر عن إرهاب الدولة المنظم وحماية المستوطنين.