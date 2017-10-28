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«إنستغرام» تطرح ميزة «فيديوهات الرعب»

«إنستغرام» تطرح ميزة «فيديوهات الرعب»
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تواصل – وكالات:

كشفت شركة إنستغرام عن ميزة جديدة «سوبر زوم» تتيح للمستخدمين إمكان التقاط مقاطع فيديو قصيرة مع تكبير الصورة تلقائيا إلى جانب المؤثرات الصوتية الدرامية.

وأدخلت الشركة التحديث الجديد إلى جانب عدد كبير من فلاتر الوجه والملصقات، التي ستكون متاحة لغاية 1 نوفمبر.

ويظهر الخيار الجديد بمجرد فتح الكاميرا ضمن التطبيق، تحت زر التسجيل ضمن مجموعة الخيارات الأخرى مثل، لايف وBoomerang.

يأتي ذلك في وقت تسعى فيه إنستغرام إلى إدخال ميزات تناسب الحدث خلال فترة زمنية معينة، كما أتاحت أخيرا ميزة جديدة تسمح للمستخدمين بإضافة شخص آخر إلى البث المباشر.

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