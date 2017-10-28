«القضاء» يرفض طلب إمارة جازان بعرض شهادة الشهود من وراء حجاب

تواصل- جازان:

رفض المجلس الأعلى للقضاء مقترحا تقدمت به إمارة منطقة جازان، بأن تعرض شهادة الشهود في القضايا الجزائية من وراء زجاج عاكس يمكن الشاهد من رؤية المتهم، لكن لا يمكن المتهم رؤية القاضي، حتى لا يتعرض الشاهد للتهديد بالقتل وغيره من مروجي المخدرات، وفقا لـ”عكاظ”.

وأوضح المجلس سبب الرفض بأن الإدارة العامة للمستشارين درست الطلب ورأت وجوب تمكين المشهود عليه من معرفة الشاهد للطعن في شهادته، وإبراز ما يخل بعدالة الشاهد إن وجد ما يخل بها، وعلى المحكمة أن تحمي الشهود من كل ما يرهبهم أو التشويش عليهم.