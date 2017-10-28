«سعودي مر من هنا».. مسابقة لمحبي التطوع من مركز الملك سلمان

تواصل – واس:

أطلق مركز الملك سلمان للشباب مسابقة (#سعودي_مرّ_من_هنا)، ضمن مبادرة (#نحن_عطاء)، وتهدف إلى دعم الطلاب والطالبات السعوديين الدارسين في الخارج.

وتسعى المبادرة الأولى من نوعها في المملكة، إلى تعزيز الصورة الإيجابية عن المبتعثين والمملكة، وتفعيل طاقاتهم في مختلف الدول، وتحفيزهم على الاستمرار في العطاء ونشر تجاربهم وتوسيع أثرها، عبر رصد تجاربهم التطوعية وإتاحة منصة للتطوع الميداني لكل المبتعثين المبادرين والمهتمين بالتطوع، وتمهّد المسابقة للمشاركة بالتطوع في اليوم العالمي للتطوع الذي يوافق5 ديسمبر2017م.

وتمر المبادرة بسبعة مراحل، تتضمن المرحلة الأولى رصد التجارب التطوعية للدارسين في دول الابتعاث، بينما تتمثل المرحلة الثانية في مسابقة (#سعودي_مر_من_هنا)، على أن يبدأ التقدّم لها من 26 اكتوبر وحتى 5 نوفمبر 2017م، من خلال الرابط:ksyc.org.sa/wg

وحدد المركز معايير وشروطا للتقدم لهذه المسابقة، تتمثل في ألا تتجاوز مدة عمل المبادرة يوماً واحداً فقط، وأن تُنفذ المبادرة في بلد الابتعاث ذاته، وألا تتجاوز تكاليف تنفيذ المبادرة 3000 ريال، وأن يكون تنفيذ المبادرة في اليوم العالمي للتطوع الموافق 5 ديسمبر 2017م، وأن تكون المبادرة التطوعية ميدانية، وألا يكون لها عائد مادي.

كما شملت الشروط الالتزام بآلية تنفيذ المبادرة، وأن يكون رئيس الفريق وأعضاؤه من الدارسين في الخارج (المبتعثين أو الدارسين على حسابهم الخاص)، وأن يكون لها أثر اجتماعي، وأن يتضمن فريق العمل قائداً ومصوراً فوتوغرافياً وفيديو لتوثيق المبادرة، مع الالتزام بتعبئة نموذج التقديم بشكل صحيح ودقيق، لكل بند حسب الوصف المخصص له، وأن تكون المبادرة خاضعة لضوابط وأنظمة وقوانين بلد الابتعاث التي ستقام بها المبادرة المتقدمة على المسابقة.

واستوجبت شروط المسابقة تحقيق الأعمال المقدمة معايير التقييم، المشتملة على فاعلية المبادرة التطوعية لخدمة القضية، واستخدام أدوات ووسائل فعالة عند تطبيقها، وأن تكون التكلفة واقعية، مع توزيع الأدوار وتكاملها بين الفريق، وأن تصاغ الأهداف المرجوة من المبادرة بطريقة واضحة وشمولية وأن تكون نوعية ومتميزة.

وتتضمن المرحلة الثالثة من المبادرة اختيار 25 مشروعاً تطوعياً من قبل لجنة التحكيم للانضمام إلى المسابقة بعد اجتياز الشروط والمعايير، وذلك خلال الفترة بين 6 – 15 نوفمبر 2017 م، فيما تهتم المرحلة الرابعة بالتخطيط والتنظيم والإعداد للمشاريع التطوعية التي جرى اختيارها، وتقديم الدعم المادي واللوجستي، مع تخصيص فريق إرشادي للاستعداد والتخطيط قبل انطلاق التنفيذ، وتوثيق المشاريع الميدانية كافة من خلال إنتاج أفلام قصيرة، وتقييم المشاريع المنفذة في اليوم العالمي للتطوع بواسطة لجنة تحكيم متخصصة، وذلك خلال الفترة بين 16 نوفمبر و4 ديسمبر 2017م.

ويجري في المرحلة الخامسة تنفيذ الـ25 مشروعاً تطوعياً خلال يوم عمل واحد بالتزامن مع اليوم العالمي للتطوع 5 ديسمبر 2017 م بإشراف مركز الملك سلمان للشباب، مع توثيق المشاريع التطوعية الميدانية، وتسليط الضوء على تطوعهم إعلامياً وعبر المنصات الرقمية للمركز للوصول لمجتمعات دول الابتعاث، ونشر نتائج الرصد لإنجازات التطوع للشباب السعودي المبتعث.

وتشمل المرحلة السادسة تقييم المشاريع المشاركة في اليوم العالمي للتطوع من خلال لجنة تحكيم متخصصة وذلك خلال الفترة 6 – 30 ديسمبر 2017م، فيما يجري في المرحلة الأخيرة الإعلان عن المشاريع التطوعية الفائزة، وتكريم أبرز 5 مشاريع حاصلة على أعلى تقييم حسب التوزيع الجغرافي للقارات بحيث يتم اختيار مشروع من كل قارة.

واختار مركز الملك سلمان للشباب شهر يناير من العام المقبل 2018م موعداً لإعلان المشاريع التطوعية الفائزة الحاصلة على أعلى تقييم.