حتى الرابعة فجرا.. «مدني الجوف» يحذر من تداعيات موجة الغبار وانعدام الرؤية

تواصل – أحمد الرمال:

حذرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، من أتربة مثارة تتسبب في شبه انعدام الرؤية من الساعة الحادية عشر من يوم السبت الموافق ٨-٢-١٤٣٩ هـ إلى الساعة الرابعة فجر الأحد الموافق ٩-٢-١٤٣٩هـ، على طبرجل تمتد الى سكاكا والقريات ودومة الجندل، وتتمثل هذه التنبيهات باستمرار النشاط في الرياح السطحية مما يؤدي إلى إثارة الأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الافقية تصل الى أقل من (١كم).

وعليه أكد المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الجوف المقدم معيش بن نمر الرويلي، أنه يدعو المواطنين والمقيمين، لأخذ الحيطة والحذر في مثل هذه التقلبات الجوية خاصة مرتادي الرحلات البرية والطرق السريعة وتجنب الوقوف بالقرب من اللوحات الإعلانية وأعمدة الإنارة والمظلات الحديدية ومراعاة كبار السن ومصابي الامراض التنفسية.

كما يأمل من الجميع متابعة نشرات الطقس والتقارير الصادرة عنها ولمعرفة تفاصيل أكثر لتلك التعليمات متابعة الموقع الرسمي للمديرية العامة للدفاع المدني وحساباته على وسائل التواصل الاجتماعي مع تمنياتنا بالسلامة للجميع.